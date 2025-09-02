День знаний — 2025
Пыльца сегодня в Москве: прогноз SILAM на 2 сентября, чуть хуже?

Прогноз пыльцы на 2 сентября в Москве Прогноз пыльцы на 2 сентября в Москве Фото: Frank Hammerschmidt/dpa/Global Look Press

Вторник приносит с собой перемены в погоде, которые незначительно меняют аллергенный фон города. Сегодня, 2 сентября, уровень пыльцы остается стабильным, но к некоторым раздражителям поллинозникам стоит проявить внимание.

Мониторинг пыльцы в Москве сегодня

Погода в Москве во вторник, 2 сентября, станет чуть хуже. Столбик термометра покажет максимум +21°C, а небо будет скрыто за облаками весь день. Не исключена и небольшая вероятность дождя. Такая погода создает благоприятные условия для распространения определенного типа аллергенов.

Прогноз пыльцы сегодня в Москве: 2 сентября

Общая картина с пыльцой растений остается спокойной, однако облачная погода вносит свои коррективы.

  • Амброзия: уровень пыльцы держится сейчас на средней отметке. Прохладная и пасмурная погода несколько сдерживает ее активное пыление.

  • Полынь: сохраняется на минимальном уровне. Ее пыльца в воздухе практически не фиксируется в большей части районов Москвы. Если вы живете рядом с парками или лесными массивами, то можете ощущать симптомы отчетливее.

  • Плесневые грибы: возвращение облачности и повышенная влажность воздуха приводят к тому, что концентрация спор альтернарии и кладоспориума незначительно возросла, вернувшись к среднему уровню. Это главное изменение дня.

Уровень пыльцы в воздухе сегодня в целом остается умеренным и контролируемым. Основное внимание стоит уделить спорам плесневых грибов, чья активность чуть-чуть увеличилась из-за погодных условий. Аллергикам, чувствительным к плесени, стоит быть внимательнее. Рекомендуется проветривать помещения, но избегать прогулок в парках с влажной опавшей листвой.

пыльца
аллергия
аллергены
здоровье
Москва
погода
прогнозы
мониторинг
Анастасия Фомина
А. Фомина
