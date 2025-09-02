День знаний — 2025
Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
02 сентября 2025 в 02:59

В США попытались сбавить значимость встречи лидеров России, Китая и Индии

Бессент: встреча Путина, Си Цзиньпина и Моди на саммите ШОС была показной

Скотт Бессент Скотт Бессент Фото: Chris Kleponis — CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Глава американского минфина Скотт Бессент в интервью телеканалу Fox Business попытался занизить значимость встречи лидеров России, Китая и Индии на саммите Шанхайского организации сотрудничества (ШОС). Деятель выразил мнение, что мероприятие носило демонстративный характер.

Это давняя встреча, которая называется Шанхайская организация сотрудничества. Я считаю, что она во многом носит показной характер. В конечном счете, Индия является самой густонаселенной демократией в мире. Их ценности гораздо ближе к нашим, — подчеркнул он.

Бессент также признал, что переговоры между Вашингтоном и Нью-Дели по вопросу торговых отношений продвигаются медленно. Однако он выразил надежду, что власти двух стран сумеют разрешить противоречия.

Ранее портал The Sun написал, что на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди были очень рады видеть друг друга. В материале было сказано, что российский лидер в принципе сохранял позитивный настрой перед мероприятием и во время.

Путин во время выступления на саммите ШОС в Тяньцзине заявил о впечатляющих темпах развития организации и объяснил, что происходит с евроатлантической моделью мира. По мнению президента РФ, такая система мироустройства постепенно уходит в прошлое.

саммиты
ШОС
Индия
США
