02 сентября 2025 в 04:30

Оползень стал причиной гибели более тысячи человек

Reuters: более 1000 человек погибли в результате оползня в Судане

Более тысячи человек в деревне на западе Судана погибли в результате оползня, который произошел из-за проливных дождей, сообщили повстанцы из «Освободительного движения (армии) Судана». В разрушенном поселении остался только один выживший, передает агентство Reuters.

Освободительное движение (армия) Судана» заявило, что более тысячи человек погибли из-за оползня, который разрушил деревню в районе гор Марра на западе Судана, и лишь один человек выжил, — сказано в заявлении.

Ранее стало известно, что не менее 30 человек погибли из-за оползня в Джамму и Кашмире на севере Индии. После сильных ливней в регионе сильно пострадала инфраструктура: разрушены мосты, повреждены линии электропередачи, заблокированы автодороги. Все водоемы в союзной территории вышли из берегов, сотни людей эвакуировали в безопасные места. Из-за непогоды занятия в школах временно прекратили, власти региона принимают экстренные меры для ликвидации последствий стихии.

До этого мощный оползень, произошедший 10 августа на Аляске, спровоцировал гигантское цунами, создав угрозу масштабных разрушений. Инцидент произошел во фьорде Трейси-Арм, где с горного обрыва сорвалось около 100 млн кубометров горной породы.

