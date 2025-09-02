День знаний — 2025
Гендиректора Nestle отправили в отставку из-за романа с коллегой

Гендиректора Nestle Фрейше уволили из-за служебного романа

Фото: Maarten Brante/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Совет директоров швейцарской корпорации Nestle отправил в отставку генерального директора Лорана Фрейше, сообщила пресс-служба организации. Уточняется, что мужчина завел роман с коллегой, что противоречит уставу компании.

Это было необходимое решение. Ценности и система управления Nestle являются прочной основой нашей компании. Я благодарю Лорана за годы работы в Nestle, — заявил председатель совета директоров Пол Бюльке.

Тем временем газета The Wall Street Journal написала, что заместитель министра финансов Соединенных Штатов Майкл Фолкендер лишился должности, поскольку им оказался недоволен президент Дональд Трамп. По информации журналистов, Фолкендер не разделял некие взгляды американского лидера.

Ранее исполняющий обязанности министра иностранных дел Нидерландов Каспар Велдкамп объявил о своей отставке из-за разногласий в правительстве по вопросу введения дополнительных мер против Израиля. По его словам, консенсуса среди членов кабинета достичь не удалось, Велдкамп не увидел возможности «самостоятельно и свободно претворять в жизнь» шаги, которые считает необходимыми.

