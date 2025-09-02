Стало известно, что может грозить за отправку интимных фото в домовой чат Эксперт по ЖКХ Бондарь: за интимные фото в домовом чате грозит два года тюрьмы

Рассылка чужих интимных фото в общедомовой чат может грозить уголовным наказанием до двух лет лишения свободы, заявил NEWS.ru общественный деятель, эксперт в сфере ЖКХ Дмитрий Бондарь. По его словам, ответственность наступает по статье 137 УК РФ о нарушении неприкосновенности частной жизни.

Иногда в порыве ссоры или желания пошутить некоторые люди могут выложить в общий чат соседей интимные фотографии, в том числе сделанные с помощью ИИ. За такое может грозить наказание по статье УК РФ. Например, статья 137 — нарушение неприкосновенности частной жизни с ответственностью в виде штрафов, обязательных работ или двух лет тюрьмы, — отметил Бондарь.

Он добавил, что публикация в общем чате интимных фото соседа, сделанных с помощью искусственного интеллекта, может подпадать под распространение порнографии. По словам Бондаря, статья 242 УК РФ предусматривает наказание в виде штрафа, принудительных работ или лишения свободы на срок до двух лет. Эксперт подчеркнул, что если в материалах фигурирует несовершеннолетний, то последствия будут еще суровее — до 10 лет тюрьмы.

Общий чат дома является публичным пространством, и размещение там материалов личного и интимного характера — это правонарушение. Если вы столкнулись с тем, что ваши фото или видео разместили без разрешения, необходимо сразу сделать скриншоты как доказательство и обратиться с заявлением в полицию. Также напишите администраторам беседы с требованием удалить противоправный контент, — подытожил Бондарь.

Ранее в МВД России сообщили, что злоумышленники стали регистрироваться в домовых чатах, выдавая себя за соседей. Они якобы бесплатно отдают технику или мебель, а накануне встречи извиняются и предлагают отправить курьера. Для оформления доставки мошенники просят перейти по ссылке, содержащей вредоносное программное обеспечение.