Раскрыто, сколько украинцев прибыли в Россию в 2025 году В Россию в 2025 году прибыли более 16 тысяч украинцев

В 2025 году российскую границу пересекли 16 225 граждан Украины, следует из данных статистики, передает РИА Новости. В статье говорится, что среди них 57 человек приехали в качестве туристов.

15 338 совершали частные визиты; 652 — деловой; 57 человек приехали в качестве туристов; у 21 гражданина был транзитный проезд. При этом 15 475 прибывших украинцев воспользовались авиатранспортом, 705 человек въехали в Россию на автомобиле, 45 прибыли в страну пешком.

Ранее обозреватель агентства Bloomberg Макс Хейстингс выразил мнение, что почти все жители Украины понимают, что ради достижения мира придется пойти на территориальные уступки. Он уточнил, что сейчас украинцы признают то, чего не говорили еще год назад. Хейстингс добавил, что с 2022 года Украину покинули более 6 млн граждан, среди которых значительная часть — наиболее образованное население. Кроме того, по его словам, молодежь всеми силами старается избежать призыва в армию.

До этого вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Россия и США сумели сократить перечень разногласий по Украине. Он указал, что стороны пришли к обсуждению четко определенных гарантий безопасности и территориальных уступок.