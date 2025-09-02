Борщ больше не готовлю — семью покорил этот свекольно-кокосовый суп

Свекольный крем-суп с кокосовым молоком — это современная интерпретация классического блюда, которая покоряет нежным вкусом и изысканным видом. Сочетание сладковатой свеклы и кремового кокосового молока создает неповторимую гармонию, дополненную овощной насыщенностью. Этот суп станет настоящим открытием для тех, кто ищет новые вкусы и хочет разнообразить привычное меню.

2 свеклы, 3 картофелины, 2 луковицы, стебель сельдерея и 1 морковь нарезают кубиками, обжаривают на оливковом масле до мягкости. Добавляют 4 нарезанных помидора, тушат 5 минут, заливают водой и варят до готовности овощей. Пюрируют блендером до однородности, вливают 300 мл кокосового молока, прогревают 3-4 минуты. Подают с консервированной кукурузой и рубленой петрушкой.

Суп получается с нежной кремовой текстурой, красивым розовым цветом и сложным вкусовым профилем. Кокосовое молоко смягчает земляные ноты свеклы, придавая блюду экзотическую легкость. Это блюдо можно подавать как горячим, так и холодным, что делает его универсальным для любого сезона. Оно отлично хранится в холодильнике 2-3 дня, становясь еще ароматнее. Идеальный выбор для тех, кто ценит эстетику и вкус в каждой ложке.

