День знаний — 2025
Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
02 сентября 2025 в 08:11

Борщ больше не готовлю — семью покорил этот свекольно-кокосовый суп

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Свекольный крем-суп с кокосовым молоком — это современная интерпретация классического блюда, которая покоряет нежным вкусом и изысканным видом. Сочетание сладковатой свеклы и кремового кокосового молока создает неповторимую гармонию, дополненную овощной насыщенностью. Этот суп станет настоящим открытием для тех, кто ищет новые вкусы и хочет разнообразить привычное меню.

2 свеклы, 3 картофелины, 2 луковицы, стебель сельдерея и 1 морковь нарезают кубиками, обжаривают на оливковом масле до мягкости. Добавляют 4 нарезанных помидора, тушат 5 минут, заливают водой и варят до готовности овощей. Пюрируют блендером до однородности, вливают 300 мл кокосового молока, прогревают 3-4 минуты. Подают с консервированной кукурузой и рубленой петрушкой.

Суп получается с нежной кремовой текстурой, красивым розовым цветом и сложным вкусовым профилем. Кокосовое молоко смягчает земляные ноты свеклы, придавая блюду экзотическую легкость. Это блюдо можно подавать как горячим, так и холодным, что делает его универсальным для любого сезона. Оно отлично хранится в холодильнике 2-3 дня, становясь еще ароматнее. Идеальный выбор для тех, кто ценит эстетику и вкус в каждой ложке.

Ранее сообщалось о рецепте классического стейка по-американски. Это блюдо — идеальный выбор для тех, кто ценит насыщенный вкус и сочность мяса.

еда
супы
свекла
рецепты
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Десантники ВСУ попали в окружение в Сумской области
«Не подлежит сомнению»: Штокер поставил точку в вопросе Австрии и НАТО
Песков раскрыл, как руины политической модели Запада повлияли на мир
Рецепт сырников из творога без сахара в духовке: ПП-лакомство на 160 ккал
Простой рецепт фаршированного перца с колбасой и сыром
Простой рецепт маринованных помидоров дольками с луком на зиму
Простой рецепт классической хреновины из помидоров: готовим «Огонек»
Запасаемся помидорами в собственном соку: простой рецепт
Бизнес Китая заинтересовался сотрудничеством с «Газпром-Медиа Холдингом»
Помидоры дольками с луком на зиму: вкусная закуска на зиму
Россиянина осудили за одобрение холокоста в мессенджере
Вяленые помидоры за полчаса: очень быстрый рецепт заготовки на зиму
Патрушев раскрыл, какие страны Япония до сих пор считает врагами
Осенний оливье: уютный салат с сезонными овощами
Родственники отреклись от террористов из «Крокуса»
Как приготовить пышную шарлотку в духовке: рецепт и полезные советы
Шарлотка с яблоками по-французски: рецепт простого и изысканного десерта
Баклажаны в духовке: блюдо, от которого невозможно оторваться
Неразорвавшийся снаряд вынесли из жилого дома после атаки ВСУ
Глава «Газпрома» анонсировал строительство «Силы Сибири-2»
Дальше
Самое популярное
Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь
Общество

Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь

Простой рецепт салата «Анкл Бенс» из кабачков на зиму
Общество

Простой рецепт салата «Анкл Бенс» из кабачков на зиму

Как приготовить пышный манник на кефире в духовке
Общество

Как приготовить пышный манник на кефире в духовке

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.