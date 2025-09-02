Саммит ШОС — 2025
Окрошка уходит в прошлое! Готовим суп-хреновик — фишка в этой заправке

Холодный суп с необычной заправкой — это современная интерпретация классической окрошки, которая поражает сочетанием свежих овощей и пикантной заправки на основе хрена и горчицы. В отличие от традиционных рецептов, этот суп обладает более насыщенным вкусом и ярким ароматом, что делает его идеальным для жарких летних дней. Он готовится быстро, но дарит ощущение свежести и насыщения надолго.

600 г огурцов и 400 г помидоров нарезают кубиками, добавляют 300 г отварного мяса, 400 г отварного картофеля и 100 г черного хлеба кубиками. Для заправки смешивают 4–5 ст. л. сметаны, 1 ч. л. хрена, 1 ч. л. горчицы, соль и черный перец по вкусу. Заправку соединяют с овощами, добавляют рубленую зелень лука и укропа, заливают 500 мл минеральной воды и тщательно перемешивают. Охлаждают в холодильнике 1–2 часа перед подачей.

Суп получается легким, с приятной кислинкой от минеральной воды и пикантностью от хрена и горчицы. Он отлично утоляет жажду и насыщает без ощущения тяжести. Подавать его лучше с дополнительной порцией сметаны и свежей зеленью. Это блюдо можно разнообразить, добавляя редис, яйца или авокадо. Оно хранится в холодильнике до 2 дней, что позволяет приготовить его заранее. Идеальный выбор для тех, кто ищет новые вкусы в привычных блюдах.

Ранее также сообщалось о рецепте супа-мороженого. Это необычное блюдо с авокадо насытит без тяжести в желудке и охладит в жаркий день.

еда
рецепты
супы
овощи
