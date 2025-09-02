Саммит ШОС — 2025
02 сентября 2025

Фаршированный помидор с сыром и грибами! Просто, вкусно и необычно!

Запеченный помидор с овощной начинкой, фаршированный сыром и грибами. Это блюдо — настоящая симфония летних вкусов! Сочные томаты, ароматные грибы и расплавленный сыр создают идеальную гармонию, которая украсит как праздничный стол, так и будничный ужин. Простота приготовления сочетается с изысканным результатом.

Для приготовления вам понадобится: 4 крупных мясистых помидора, 200 г шампиньонов, 1 луковица, 100 г твердого сыра, 2 зубчика чеснока, 3 ст. л. сливочного масла, пучок петрушки, соль и перец по вкусу. Аккуратно срежьте верхушки помидоров и чайной ложкой удалите мякоть, оставив стенки толщиной около 1 см. Посолите внутри и отложите.

Лук и грибы мелко нарежьте, обжарьте на сливочном масле до золотистого цвета. Добавьте измельченную помидорную мякоть, тушите 5 минут. В конце добавьте измельченный чеснок, петрушку, соль и перец. Наполните помидоры начинкой, сверху посыпьте тертым сыром. Выложите в форму для запекания, сбрызните оливковым маслом. Запекайте 20–25 минут при 180 °C до румяной сырной корочки.

Подавайте сразу же, украсив свежей зеленью. Эти фаршированные помидоры особенно хороши с хрустящим хлебом и легким салатом. Они сохраняют сочность и аромат даже после охлаждения, что делает их идеальной закуской для пикника.

