Черная смородина закончилась быстро? Вот варенье, которое не развалится

Если у вас есть немного черной смородины и вы хотите приготовить густое варенье без загустителей, этот рецепт — именно то, что нужно. Варенье получается тягучим, с насыщенным вкусом, отлично подходит к чаю, блинам или хлебу.
Ингредиенты
- Смородина — 10,5 стакана
- Вода — 2,5 стакана
- Сахар — 7,5 + 7 стаканов
Пошаговое приготовление:
- Переберите ягоды, удалите мусор, тщательно промойте и дайте стечь воде.
- В кастрюлю насыпьте 7,5 стакана сахара, добавьте воду и поставьте на средний огонь, дождитесь полного растворения сахара.
- Аккуратно добавьте ягоды, не перемешивайте ложкой, а слегка встряхните кастрюлю, чтобы не повредить ягоды.
- Доведите до кипения и варите 5 минут, осторожно помешав пару раз.
- Снимите с огня, добавьте оставшиеся 7 стаканов сахара, перемешайте и разлейте варенье по стерилизованным банкам.
Варенье храните в прохладном месте и наслаждайтесь вкусом натурального лакомства.
Признайтесь, сколько раз вы откладывали голубцы из-за возни с капустными листьями? Традиционная варка отнимает кучу времени и сил. Но есть способ проще! Размягчить капусту для голубцов можно в микроволновке — быстро и без хлопот. Подойдет любой кочан: молодой, зрелый или даже пекинская капуста.