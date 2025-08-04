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04 августа 2025 в 16:10

Черная смородина закончилась быстро? Вот варенье, которое не развалится

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Если у вас есть немного черной смородины и вы хотите приготовить густое варенье без загустителей, этот рецепт — именно то, что нужно. Варенье получается тягучим, с насыщенным вкусом, отлично подходит к чаю, блинам или хлебу.

Ингредиенты

  • Смородина — 10,5 стакана
  • Вода — 2,5 стакана
  • Сахар — 7,5 + 7 стаканов

Пошаговое приготовление:

  1. Переберите ягоды, удалите мусор, тщательно промойте и дайте стечь воде.
  2. В кастрюлю насыпьте 7,5 стакана сахара, добавьте воду и поставьте на средний огонь, дождитесь полного растворения сахара.
  3. Аккуратно добавьте ягоды, не перемешивайте ложкой, а слегка встряхните кастрюлю, чтобы не повредить ягоды.
  4. Доведите до кипения и варите 5 минут, осторожно помешав пару раз.
  5. Снимите с огня, добавьте оставшиеся 7 стаканов сахара, перемешайте и разлейте варенье по стерилизованным банкам.

Варенье храните в прохладном месте и наслаждайтесь вкусом натурального лакомства.

Признайтесь, сколько раз вы откладывали голубцы из-за возни с капустными листьями? Традиционная варка отнимает кучу времени и сил. Но есть способ проще! Размягчить капусту для голубцов можно в микроволновке — быстро и без хлопот. Подойдет любой кочан: молодой, зрелый или даже пекинская капуста.

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Валерия Мартынович
В. Мартынович
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