Черная смородина закончилась быстро? Вот варенье, которое не развалится

Если у вас есть немного черной смородины и вы хотите приготовить густое варенье без загустителей, этот рецепт — именно то, что нужно. Варенье получается тягучим, с насыщенным вкусом, отлично подходит к чаю, блинам или хлебу.

Ингредиенты

Смородина — 10,5 стакана

Вода — 2,5 стакана

Сахар — 7,5 + 7 стаканов

Пошаговое приготовление:

Переберите ягоды, удалите мусор, тщательно промойте и дайте стечь воде. В кастрюлю насыпьте 7,5 стакана сахара, добавьте воду и поставьте на средний огонь, дождитесь полного растворения сахара. Аккуратно добавьте ягоды, не перемешивайте ложкой, а слегка встряхните кастрюлю, чтобы не повредить ягоды. Доведите до кипения и варите 5 минут, осторожно помешав пару раз. Снимите с огня, добавьте оставшиеся 7 стаканов сахара, перемешайте и разлейте варенье по стерилизованным банкам.

Варенье храните в прохладном месте и наслаждайтесь вкусом натурального лакомства.

Признайтесь, сколько раз вы откладывали голубцы из-за возни с капустными листьями? Традиционная варка отнимает кучу времени и сил. Но есть способ проще! Размягчить капусту для голубцов можно в микроволновке — быстро и без хлопот. Подойдет любой кочан: молодой, зрелый или даже пекинская капуста.