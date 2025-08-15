Чем занять грядки после огурцов? Эти культуры дадут урожай до заморозков

Не знаете, чем занять грядки после сбора урожая огурцов? Эти скороспелые культуры успеют дать урожай до заморозков и улучшат состояние почвы.

Идеальный вариант — зеленные культуры: укроп, петрушка, кинза, салаты и шпинат, которые созревают за 20–30 дней и не боятся прохлады. Также отлично подойдет редис, особенно осенние сорта вроде «красный великан», который не стрелкуется и остается сочным даже при пониженных температурах.

Для восстановления почвы посейте сидераты — горчицу, фацелию или рожь, которые обогатят грунт органикой и подавят патогены. Если хотите получить урожай, а не просто оздоровить землю, посадите лук на перо или чеснок — они выделяют фитонциды, обеззараживая почву, а их зелень будет готова уже через месяц.

Главное — не оставлять грядки пустыми, чтобы сорняки не заняли освободившееся пространство, а земля продолжала работать!

