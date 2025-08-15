Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
15 августа 2025 в 15:28

Чем занять грядки после огурцов? Эти культуры дадут урожай до заморозков

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Не знаете, чем занять грядки после сбора урожая огурцов? Эти скороспелые культуры успеют дать урожай до заморозков и улучшат состояние почвы.

Идеальный вариант — зеленные культуры: укроп, петрушка, кинза, салаты и шпинат, которые созревают за 20–30 дней и не боятся прохлады. Также отлично подойдет редис, особенно осенние сорта вроде «красный великан», который не стрелкуется и остается сочным даже при пониженных температурах.

Для восстановления почвы посейте сидераты — горчицу, фацелию или рожь, которые обогатят грунт органикой и подавят патогены. Если хотите получить урожай, а не просто оздоровить землю, посадите лук на перо или чеснок — они выделяют фитонциды, обеззараживая почву, а их зелень будет готова уже через месяц.

Главное — не оставлять грядки пустыми, чтобы сорняки не заняли освободившееся пространство, а земля продолжала работать!

Ранее стало известно, как не допустить перерождения роз в шиповник.

грядки
урожай
дачи
огороды
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Не только классика: уникальные рецепты лечо
Раскрыто, повлияет ли должность судьи в Камышине на наказание убийцы
Россиянин угрожал взорвать гранату в ресторане из-за долгого ожидания
Flightradar: еще один российский самолет Ил-76 прибыл на Аляску
«Чужие люди»: Волочкова отреклась от дочери и матери после свадьбы в Москве
Пресняков разводится, дочь Джексона в России: последние новости звезд
Стало известно о состоянии Куклачева после курса лечения сердца
Ресторатор пожаловался на положение дел в отрасли
«Рупор поколений»: продюсер о феномене Виктора Цоя
Профессор раскрыл, что Путин не примет в ходе переговоров на Аляске
В США опасный вирус сгубил четырех человек
Мощный пожар охватил особняк в Строгино
Офицеры ВСУ сбежали с Краснолиманского направления
Поставки российской нефти в одну страну выросли до рекордных объемов
Психолог предостерегла от введения единой формы для школьников
Украинские беспилотники атаковали порт в российском регионе
Психотерапевт назвала неочевидную причину лишнего веса
В Госдуме раскритиковали план Трампа по расселению Газы
Убийство жительницы ДНР украинским военным попало на видео
Возле мечети в Швеции произошла стрельба
Дальше
Самое популярное
Кабачковая икра-паштет «Пальчики оближешь»! Ароматная, нежная и вкусная
Общество

Кабачковая икра-паштет «Пальчики оближешь»! Ароматная, нежная и вкусная

Самый простой рецепт пирога с яблоками: готовим «Три стакана»!
Общество

Самый простой рецепт пирога с яблоками: готовим «Три стакана»!

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 14 августа: где сбои в РФ
Общество

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 14 августа: где сбои в РФ

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.