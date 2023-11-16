Чем отличается современный «коммунист» от украинца? Да почти ничем В Ростове-на-Дону разгорелся скандал из-за установки бюста барона Врангеля

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Петр Врангель

Намедни в инфополе промелькнули две новости, которые прекрасно дополняют, раскрывают и объясняют друг друга.

Первая из них — в Киеве ликвидировали опасного русского агента влияния, распространителя идей русского имперства... Короче, Украина очередной раз «понад усе» и снесла памятник Пушкину. Тут, в общем-то, всё понятно: Александр Сергеевич — наше всё. Мы еще читать не умеем, но наш слух уже чаруют его рифмы; потом, в школе, мы любим его как раз за простую рифму, которую легко запомнить; став чуть старше, восхищаемся его прозой; еще старше — матерными поэмами; и вот теперь — его великорусскостью, которая даже в форме молчаливого памятника угнетает украинцев.

Вторая новость — из краёв наших, родных, южных. В Ростовской области на территории кадетского корпуса Донского государственного технического университета (ДГТУ) общественниками на собственные деньги и пожертвования был установлен бюст барона Петра Врангеля — лидера Белого движения и ярого врага большевиков.

Само собой, тут же поднялась волна возмущения от местных «коммунистов». Не нравится им, что в городе, уроженцем которого является Врангель, на территории кадетского корпуса, основанного им же, установлен бюст. Неслыханно!

Подобные истерики от «коммунистов» смешны. Их не смущают улицы и станция метро имени Войкова, полная биография которого звучит примерно так: «родился, блудил, пьянствовал, сидел, убил царя, убивал русских людей, был застрелен» — всё норм, портрет революционера. Установка бюстов Сталина тоже, по мнению «коммунистов», нисколько не вносит смуту в общество — у всех же единое мнение по поводу Вождя.

Вот и получается, что у современного «коммуниста» и у украинцев общая скрепа — борьба с памятниками русским людям. А у большевиков — тех, оригинальных — и вовсе почти идентичная программа с нынешней русофобской оппозицией — развал России, «деколонизация», борьба с русскостью, космополитизм и прочий сюр.

Мы все — россияне на бытовом уровне, Россия на международном — регулярно осуждаем попытки переписать историю, и осуждаем абсолютно справедливо. И ровно так же ни для кого не секрет, что советская власть переписывала историю себе в угоду так, что никаким прибалтам, украинцам и американцам, вместе взятым, и не снилось. Так, может, нам пора трезво смотреть на свою историю, а не уподобляться «братьям меньшим»?

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