КПРФ предложила назвать новый российский танк в честь Сталина Депутат Афонин предложил присвоить новому российскому танку название ИС-21

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Депутат Госдумы от КПРФ Юрий Афонин предложил назвать новый российский танк в честь Иосифа Сталина, сообщает РИА Новости. По мнению парламентария, название ИС-21 (Иосиф Сталин 21-й век) будет символизировать готовность России к победе в специальной военной операции. Афонин напомнил, что танк ИС-2 являлся лучшим тяжелым танком Второй мировой войны.

Хорошим символическим ответом, заявлением о решимости России победить на украинском фронте, может стать решение о присвоении новому российскому танку или уже выпущенному мощному образцу вооружения названия ИС-21, — заявил он.

Как сообщалось ранее, госкорпорация «Ростех» поставила в российскую армию новейшие самоходные артиллерийские установки. Они получили название «Мальва». По словам специалистов госкорпорации, новая САУ отличается повышенной мобильностью, а также возможностью вести автоматизированную стрельбу любыми типами боеприпасов. Колесная платформа артиллерийской установки также дает возможность экипажу быстро сменить позицию после выстрела.

Бойцы российских отрядов специального назначения также получат новые снайперские винтовки МЦ-566. Они получила свое название в честь Центрального конструкторско-исследовательское бюро спортивного и охотничьего оружия, разработавшего винтовку.