https://static.news.ru/photo/29bdf46e-41e7-11ea-b397-fa163e074e61_660.jpg Элджей Фото: sayonaraboy/instagram.com

Концерт рэп-исполнителя Элджея могут отменить в Челябинске. Местный депутат Андрей Зеленин обратился в Роскомнадзор и к министру культуры региона Алексею Бетехину с просьбой запретить выступление исполнителя.

По словам народного избранника, к нему обратились родители несовершеннолетних детей, обеспокоенные предстоящим концертом Элджея. Мероприятие имеет ограничение 16+, однако Зеленин утверждает, что кассиры не проверяют документы у детей 14-15 лет, покупающих билеты на подобное выступление.

Депутат считает, что творчество рэпера наносит вред психическому и физическому здоровью подростков, поскольку состоит из «деструктивной информации», а также «является недопустимым с точки зрения морали и нравственности».

Ранее рэпер Элджей чуть не лишился дорогого автомобиля. Как писал NEWS.ru, музыкант задолжал по кредиту. Он должен был закрыть платежи до конца 2019 года, поэтому ему пришлось выкупить автомобиль.

В конце 2019 года исполнитель вошёл в список самых высокооплачиваемых российских звёзд. Его выступление на новогоднем корпоративе оценивалось в 2,8 млн рублей.