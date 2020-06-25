Часть санаториев в РФ не вернулись к работе, несмотря на снятие ограничений

https://static.news.ru/photo/5710e45a-b6cf-11ea-853a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Victor Klyushkin/Global Look Press

Некоторые российские отели и санатории, несмотря на снятие ограничений и рекомендации к возобновлению работы, всё ещё не начали приём туристов. Об этом свидетельствуют данные «Опоры России».

Согласно им, на сегодняшний день в Сочи открыты 20 из 65 здравниц, в Татарстане — 2 из 50, в Кавказских Минеральных Водах — 6 из 120. По всему Краснодарскому краю работают лишь 90 из более чем 200 объектов, в Ставропольском крае — 30 из 124.

Как сообщил гендиректор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин, в Крыму выразили готовность к приёму туристов около 50% отелей, в Краснодарском крае — 80%. Вице-президент Федерации операторов и отельеров Вадим Прасов рассказал, что 25–30% отелей по всей России не смогли возобновить работу. По его словам, большая часть из них — гостиницы с высокой кредитной нагрузкой, неспособные обслуживать займы, передаёт «Коммерсант».

При этом санатории и гостиницы во многих регионах России могли открыться для туристов ещё 1 июня. Для этого Роспотребнадзор разработал ряд правил, касающихся уборки, дезинфекции помещений и размещения гостей. По словам медицинского директора Ассоциации оздоровительного туризма Михаила Данилова, именно из-за этих норм конкуренция с другими объектами усложнилась, так как теперь для заселения в санатории нужны справки об отсутствии COVID-19 и эпидокружении, тогда как в обычных отелях этих требований нет. Из-за этого многие санатории отложили открытие, а возобновившие работу здравницы несут убытки.

По словам вице-президента «Опоры России» Алексея Кожевникова, новые правила также пугают туристов, так как стоимость процедуры получения справок в некоторых регионах доходит до 2,5 тыс. рублей.

Справка об эпидокружении также платная, в результате расходы на семью увеличиваются более чем на 10 тыс. руб. за поездку, — рассказал он.

Кроме того, по мнению Кожевникова, большой проблемой стало еженедельное тестирование сотрудников санаториев на коронавирус. В пример он привёл одну из крымских здравниц, отложившую открытие из-за того, что процедура тестирования сотрудников обойдётся руководству в 2 млн рублей в месяц.

Ранее NEWS.ru писал о том, что министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко сделал прогноз о туристической популярности региона после начала «высокого» сезона. По его словам, в течение июля полуостров могут посетить от 1 млн до 1,5 млн путешественников.