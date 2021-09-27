Цены на овощи «неборщового набора» выросли в три раза

Эксперты центра агробизнеса «АБ-Центр» рассказали «Российской газете», какие овощи этой осенью подорожали больше всего. В Москве килограмм кабачков обойдётся жителям столицы в 90 рублей против 27 в 2020 году. Стоимость сладкого перца увеличилась с 38 рублей до 105 рублей за кг. По мнению специалистов, рост является «беспрецедентным».

Плодоовощная продукция в этом году дороже на 15–20%. Набор факторов один: рост стоимости перевозки овощей, подорожание минудобрений и рост затрат на сезонных рабочих. Ждать, что цены вернутся к прошлогодним, не стоит, — пояснила гендиректор компании «Технологии Роста» Тамара Решетникова.

Стоимость перевозки увеличилась из-за удорожания топлива, роста расходов на запчасти, а также платных дорог. Решетникова отметила, что похожая ситуация наблюдается во всех развитых странах. При этом рост цен выше показателей годовой инфляции.

Ранее пресс-служба партии «Единая Россия» заявила, что цены на овощи, входящие в «борщовый набор» (картофель, капуста, лук, свёкла, морковь), упали на российских рынках ещё на треть. Данные основаны на результатах 35 тысяч рейдов по всей России.