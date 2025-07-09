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09 июля 2025 в 10:25

Минтай и баклажаны — сами не верили, но эта запеканка оказалась невероятной

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Это блюдо сочетает нежное филе минтая с сочными запеченными баклажанами. Простое в приготовлении, оно станет отличным вариантом полезного ужина. Всего несколько минут подготовки — и ароматное блюдо готово к запеканию.

Ингредиенты:

  • баклажаны — 2 средних (около 500 г);
  • филе минтая — 300 г;
  • лук репчатый — 1 шт. (100 г);
  • чеснок — 2 зубчика;
  • сметана 15% — 100 г;
  • твердый сыр — 70 г;
  • соль — по вкусу;
  • перец черный молотый — по вкусу;
  • растительное масло — 1 ст. л.

Приготовление:

  1. Баклажаны разрезать вдоль на половинки.
  2. Ложкой аккуратно вынуть часть мякоти, оставив бортики 1 см.
  3. Мякоть баклажанов мелко нарезать.
  4. Филе минтая нарезать кубиками 1 × 1 см.
  5. Лук и чеснок мелко порубить.
  6. На сковороде разогреть масло, обжарить лук 3 минуты.
  7. Добавить баклажанную мякоть и чеснок, жарить еще 2 минуты.
  8. Смешать рыбу с овощами, добавить сметану, соль и перец.
  9. Начинить баклажаны.
  10. Посыпать тертым сыром.
  11. Запекать при 180 °C 25 минут до румяной корочки.

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Дмитрий Демичев
Д. Демичев
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