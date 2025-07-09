Минтай и баклажаны — сами не верили, но эта запеканка оказалась невероятной

Минтай и баклажаны — сами не верили, но эта запеканка оказалась невероятной

Это блюдо сочетает нежное филе минтая с сочными запеченными баклажанами. Простое в приготовлении, оно станет отличным вариантом полезного ужина. Всего несколько минут подготовки — и ароматное блюдо готово к запеканию.

Ингредиенты:

баклажаны — 2 средних (около 500 г);

филе минтая — 300 г;

лук репчатый — 1 шт. (100 г);

чеснок — 2 зубчика;

сметана 15% — 100 г;

твердый сыр — 70 г;

соль — по вкусу;

перец черный молотый — по вкусу;

растительное масло — 1 ст. л.

Приготовление:

Баклажаны разрезать вдоль на половинки. Ложкой аккуратно вынуть часть мякоти, оставив бортики 1 см. Мякоть баклажанов мелко нарезать. Филе минтая нарезать кубиками 1 × 1 см. Лук и чеснок мелко порубить. На сковороде разогреть масло, обжарить лук 3 минуты. Добавить баклажанную мякоть и чеснок, жарить еще 2 минуты. Смешать рыбу с овощами, добавить сметану, соль и перец. Начинить баклажаны. Посыпать тертым сыром. Запекать при 180 °C 25 минут до румяной корочки.

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