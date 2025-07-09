Минтай и баклажаны — сами не верили, но эта запеканка оказалась невероятной

Это блюдо сочетает нежное филе минтая с сочными запеченными баклажанами. Простое в приготовлении, оно станет отличным вариантом полезного ужина. Всего несколько минут подготовки — и ароматное блюдо готово к запеканию.
Ингредиенты:
- баклажаны — 2 средних (около 500 г);
- филе минтая — 300 г;
- лук репчатый — 1 шт. (100 г);
- чеснок — 2 зубчика;
- сметана 15% — 100 г;
- твердый сыр — 70 г;
- соль — по вкусу;
- перец черный молотый — по вкусу;
- растительное масло — 1 ст. л.
Приготовление:
- Баклажаны разрезать вдоль на половинки.
- Ложкой аккуратно вынуть часть мякоти, оставив бортики 1 см.
- Мякоть баклажанов мелко нарезать.
- Филе минтая нарезать кубиками 1 × 1 см.
- Лук и чеснок мелко порубить.
- На сковороде разогреть масло, обжарить лук 3 минуты.
- Добавить баклажанную мякоть и чеснок, жарить еще 2 минуты.
- Смешать рыбу с овощами, добавить сметану, соль и перец.
- Начинить баклажаны.
- Посыпать тертым сыром.
- Запекать при 180 °C 25 минут до румяной корочки.
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