ЦБ представил решение спора банков и маркетплейсов из-за скидок

ЦБ разработал пути разрешения разногласий между банками и цифровыми платформами из-за доступа кредитных организаций к участию в скидочных программах маркетплейсов, заявила директор департамента стратегического развития финансового рынка ЦБ Екатерина Лозгачева. По ее словам, один из вариантов — создание «открытой модели», где все банки на равных условиях смогут предлагать скидки покупателям на платформе, передают «Ведомости».

Выглядит это следующим образом: рядом с плашкой стоимости будет всплывать окно, «при нажатии на которое клиент может видеть предложения различных банков и те скидки, которые они предоставляют», пояснила Лозгачева. Расположены названия банков при таком формате по алфавиту, чтобы уравнять условия.

Предлагаемые решения должны приниматься одновременно для крупнейших посреднических цифровых платформ, традиционного ретейла, а также банковского сектора, — констатировал директор департамента цифрового развития и экономики данных Минэкономразвития Владимир Волошин.

Ранее выяснилось, что к 1 марта Минэкономразвития и другие ведомства должны представить анализ практики по предоставлению избирательных скидок на маркетплейсах, после чего может измениться законодательство об онлайн-торговле, о чем рассказал в интервью NEWS.ru председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. По его уточнению, приоритетом для депутатов является защита прав всех покупателей, а не только клиентов «родных» банков маркетплейсов.

До этого ведущие ассоциации производителей продуктов питания и ретейлеров попросили власти приравнять маркетплейсы к торговым сетям в части продажи продовольствия. Авторы обращения указывают на возникший дисбаланс: в то время как традиционная розница обязана выкупать товар и соблюдать жесткие сроки оплаты, цифровые платформы освобождены от этой ответственности.