Бывший заключённый рассказал о пытках под музыку в Саратове

Бывший заключённый Алексей Макаров рассказал о том, как осуждённых пытали и насиловали под музыку в Областной туберкулёзной больнице № 1 (ОТБ-1) саратовского управления ФСИН России. Макаров сообщил изданию Lenta.ru, что сам подвергся насилию дважды, когда 2,5 месяца находился в туберкулёзно-лёгочном отделении.

Как минимум трижды в неделю там включалась оглушительно громкая музыка. Те, кто прошли через пытки, знали: если заиграла музыка — значит, кого-то пытают. Я сам прошёл через пытки дважды в 2020 году: в феврале и апреле, — вспомнил Макаров.

Он уточнил, что сначала у него вымогали 50 тысяч рублей, но когда получили — всё равно избили и изнасиловали. Повторилось это перед тем, как он покинул больницу.

Второй случай был «прощальным»: подгадали момент, избили меня, изнасиловали и забрали все деньги. Отпустили только тогда, когда поняли, что я для них уже бесполезен. На следующий день я покинул ОТБ-1, — рассказал Макаров.

Помощник руководителя Комитета против пыток Олег Хабибрахманов заявил, что пытки в тюрьмах — не проблема для российской власти. По его мнению, находящиеся в местах лишения свободы не та категория граждан, о которых государство беспокоится. Ситуация может измениться, если силовики «получат сигнал», но предпосылок к этому нет.

При этом сотрудники ФСИН не позволяют членам общественных наблюдательных комиссий (ОНК) говорить о пытках с заключёнными. На это пожаловались члены ОНК из Москвы и Санкт-Петербурга Евгений Еникеев, Роман Ширшов и Яна Теплицкая.