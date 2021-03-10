Бывший министр образования Ливанов стал ректором МФТИ

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Дмитрий Ливанов, бывший министром образования и науки РФ в период с 2012-го по 2016 год, стал временно исполняющим обязанности ректора Московского физико-технического института (МФТИ).

Об этом РБК сообщили в Министерстве науки и высшего образования. Ливанов на новом посту сменит члена-корреспондента Российской академии наук Николая Кудрявцева. В Минобрнауки отметили, что период перед вступлением бывшего министра в должность «должен обеспечить преемственность научного и организационного руководства вузом». В МФТИ пройдут консультации с выпускниками и профессорско-преподавательским составом. Руководство вуза намерено разработать программу развития и подготовиться к участию в проекте «Приоритет-2030».

Министерство передало слова физика Андрея Гейма, выпускника МФТИ и лауреата Нобелевской премии 2010 года. Учёный напомнил, что Ливанов работал в ведущих лабораториях России и Италии, «и этот опыт составляет важную основу его научной родословной».

Дмитрий Ливанов является доктором физико-математических наук. В 1990 году он окончил физико-химический факультет Московского института стали и сплавов (МИСиС) по специальности «Физика металлов». Работал в этом же вузе научным сотрудником и проректором. В 2007 году Ливанов возглавил учебное заведение.

Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко объявил, что ректоры российских вузов пройдут «ассесмент-цикл» комплексной оценки их качеств и компетенций, передавал NEWS.ru.