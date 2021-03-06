Ректоров российских вузов проверят на профпригодность

https://static.news.ru/photo/36a729d0-7eb7-11eb-b6e1-96000091f725_660.jpg Фото: Xinhua/Global Look Press

Ректоры российских вузов пройдут «ассесмент-цикл» комплексной оценки их качеств и компетенций. Об этом рассказал вице-премьер страны Дмитрий Чернышенко.

Мы запускаем вместе с Министерством образования цикл сплошного ассесмента руководителей всех высших учебных заведений, и в том числе для того, чтобы выявить наиболее активных, которые будут участвовать в разработке новой государственной программы в области науки и образования, — цитирует вице-премьера РИА Новости.

Чернышенко отметил, что огромный дефицит кадров в сфере IT можно преодолеть. К такому выводу он пришёл после ознакомления с рабочими группами совещания «Кадры для будущего», которое прошло в субботу в Татарстане. По словам вице-премьера, дефицит кадров по IT-специальностям сегодня составляет более 700 тысяч человек, а по некоторым оценкам — до одного миллиона человек.

Как сообщал NEWS.ru, МГУ им. М. В. Ломоносова вошёл в топ-50 международного рейтинга QS World University Rankings by Subject 2021 по шести направлениям подготовки. Всего вуз представлен в 33 предметных областях.