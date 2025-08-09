Бюджетная закуска из 90-х снова в моде! Сушки с начинкой — шикарно вкусно

Вкуснющие фаршированные сушки с фаршем и сыром — просто и интересно! Мягкие сушки, пропитанные молоком, сочная мясная начинка и расплавленный сыр — вкус детства, который легко приготовить дома.

Залейте 15–20 сушек 200 мл тёплого молока на 10–15 минут. Обжарьте 1 нарезанный лук до золотистого цвета, добавьте 300 г говяжьего фарша, посолите, поперчите и обжаривайте до готовности. Смешайте фарш с 20 г рубленой зелени и специями. Сформируйте маленькие шарики из начинки и вложите их в размягчённые сушки. Выложите сушки на противень, посыпьте 100 г тёртого сыра и запекайте в духовке при 180 °C около 15–20 минут до румяной корочки.

