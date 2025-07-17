Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
17 июля 2025 в 09:35

Быстрый завтрак за 20 минут! Обалденные трубочки из кабачка и картошки

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Трубочки из кабачка и картошки — сытный завтрак за 20 минут! Этот рецепт — настоящая находка для тех, кто устал от обычных омлетов и каш. Хрустящие снаружи, нежные внутри трубочки с кремовой сырной начинкой покорят всю семью с первого укуса!

2 молодых кабачка и 2 картофелины натираем на крупной терке, отжимаем лишний сок. Добавляем 2 яйца, 2 ст. л. муки, соль и перец по вкусу. Тесто должно быть густым, но пластичным.

Для начинки смешиваем 2 натертых плавленых сырка, 3 отварных яйца (мелко порубленных), рубленый укроп и 2 измельченных зубчика чеснока.

На разогретую сковороду с маслом выкладываем тесто ложкой, формируя небольшие лепешки. На середину каждой кладем ложку начинки и аккуратно сворачиваем трубочкой лопаткой. Обжариваем с двух сторон до золотистой корочки под крышкой.

Ранее сообщалось, как приготовить плюшки-ватрушки с творогом и яблоком! Обалденная вкуснятина на завтрак!

рецепты
картофель
кабачки
кулинария
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Медведев нашел сходство между соседней страной и Третьим рейхом
Россиянам раскрыли, как получить компенсацию за ДТП с самокатчиком
Боец СВО рассказал о случаях милосердия со стороны ВСУ
Медведев раскрыл, какой будет денацификация Украины
Медведев обвинил Запад в ведении войны против России
Украинцы забыли о патриотизме и начали массово «стучать» на ВСУ
Ситуация в аэропортах Москвы и Петербурга 17 июля: отмены и задержки рейсов
Двум командирам ВСУ предъявили обвинения за обстрелы ДНР и ЛНР
В Бутово повязали знаменитую козью шайку
Новое украинское оружие подвергли жесткой критике в России
Врач дала советы, как уберечь промокшего под дождем ребенка от простуды
Видео задержания агента Киева под Воронежем слили в Сеть
В ГД ответили на издевательства мэра Львова над останками советских воинов
Медведев двумя словами оценил заявления о «нападении России»
В Госдуме объяснили, как оградить детей от опасного контента в интернете
Российские подростки стали массово «распинать» себя на крестах
Симоньян объяснила, что не так с идеей штрафовать за поиск запрещенки
В Крыму ответили мэру Львова на идею забрать останки советских воинов
Подростки надругались над девятилетним мальчиком на турбазе
«Спартак» отказался продавать своего лидера в Бразилию
Дальше
Самое популярное
Война во Вьетнаме: даты, ход событий, итоги и военные преступления
История

Война во Вьетнаме: даты, ход событий, итоги и военные преступления

Какие страны относятся к третьему миру и почему сюда включают Россию?
Общество

Какие страны относятся к третьему миру и почему сюда включают Россию?

От 4 месяцев до 10 лет: сколько служат в армии в разных странах в 2025 году
Общество

От 4 месяцев до 10 лет: сколько служат в армии в разных странах в 2025 году

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.