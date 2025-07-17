Быстрый завтрак за 20 минут! Обалденные трубочки из кабачка и картошки

Быстрый завтрак за 20 минут! Обалденные трубочки из кабачка и картошки

Трубочки из кабачка и картошки — сытный завтрак за 20 минут! Этот рецепт — настоящая находка для тех, кто устал от обычных омлетов и каш. Хрустящие снаружи, нежные внутри трубочки с кремовой сырной начинкой покорят всю семью с первого укуса!

2 молодых кабачка и 2 картофелины натираем на крупной терке, отжимаем лишний сок. Добавляем 2 яйца, 2 ст. л. муки, соль и перец по вкусу. Тесто должно быть густым, но пластичным.

Для начинки смешиваем 2 натертых плавленых сырка, 3 отварных яйца (мелко порубленных), рубленый укроп и 2 измельченных зубчика чеснока.

На разогретую сковороду с маслом выкладываем тесто ложкой, формируя небольшие лепешки. На середину каждой кладем ложку начинки и аккуратно сворачиваем трубочкой лопаткой. Обжариваем с двух сторон до золотистой корочки под крышкой.

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