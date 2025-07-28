Быстрые слойки с грибами и сыром! Вкуснейшая закуска на раз-два

Быстрые слойки с грибами и сыром! Вкуснейшая закуска на раз-два

Быстрые слойки с грибами и сыром! Вкуснейшая закуска на раз-два! Хрустящее тесто, нежные шампиньоны и расплавленный сыр — всё, что нужно для уютного ужина. Сытно, просто и очень ароматно — отличная закуска или дополнение к супу. А готовится проще простого!

Ингредиенты

Слоёное тесто размороженное — 250 г

Оливковое масло — 1 ст. л.

Шампиньоны свежие — 600 г

Сыр твёрдый — 3/4 стакана

Зелёный лук — 2 ст. л.

Соль и перец чёрный — по вкусу

Приготовление

Разогрейте духовку до 200 градусов. Тесто раскатайте в квадрат 30 см и разрежьте на 4 части. По краю каждого квадрата сделайте бортик отступив 2 см и наколите центр вилкой Выпекайте заготовки 15 минут до румяности. Тем временем на сковороде обжарьте грибы с маслом солью и перцем 8–10 минут. На запечённое тесто выложите половину сыра затем грибы и сверху остатки сыра. Верните в духовку и пеките ещё 5–7 минут до расплавления сыра. Готовые гренки посыпьте зелёным луком и сразу подавайте.

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