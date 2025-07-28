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28 июля 2025 в 13:00

Быстрые слойки с грибами и сыром! Вкуснейшая закуска на раз-два

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Быстрые слойки с грибами и сыром! Вкуснейшая закуска на раз-два! Хрустящее тесто, нежные шампиньоны и расплавленный сыр — всё, что нужно для уютного ужина. Сытно, просто и очень ароматно — отличная закуска или дополнение к супу. А готовится проще простого!

Ингредиенты

  • Слоёное тесто размороженное — 250 г
  • Оливковое масло — 1 ст. л.
  • Шампиньоны свежие — 600 г
  • Сыр твёрдый — 3/4 стакана
  • Зелёный лук — 2 ст. л.
  • Соль и перец чёрный — по вкусу

Приготовление

  1. Разогрейте духовку до 200 градусов. Тесто раскатайте в квадрат 30 см и разрежьте на 4 части. По краю каждого квадрата сделайте бортик отступив 2 см и наколите центр вилкой
  2. Выпекайте заготовки 15 минут до румяности. Тем временем на сковороде обжарьте грибы с маслом солью и перцем 8–10 минут.
  3. На запечённое тесто выложите половину сыра затем грибы и сверху остатки сыра. Верните в духовку и пеките ещё 5–7 минут до расплавления сыра. Готовые гренки посыпьте зелёным луком и сразу подавайте.

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Ольга Шмырева
О. Шмырева
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