Вкусная пицца на зеленом тесте: быстрый рецепт на сковороде! Это самое быстрое решение, когда хочется вкусной и сытной еды без долгой возни с тестом. Хрустящая основа, сочная начинка и расплавленный сыр — готовится всего за 10 минут и никогда не подводит.

Ингредиенты

Укроп и петрушка свежая — 1 пучок

Яйцо — 2 шт.

Майонез — 4 ст. л.

Сметана — 4 ст. л.

Мука — 8 ст. л.

Колбаса — 100 г

Помидор — 1 шт.

Сыр твердый — для посыпки

Кетчуп — для смазывания

Приготовление

Измельчите укроп и петрушку в блендере, добавьте яйца, сметану, майонез и муку, затем взбейте до гладкого однородного теста. Перелейте массу на сковороду с разогретым маслом, разровняйте. Сверху обильно смажьте кетчупом, выложите тонко нарезанные кружочки колбасы и помидора, а затем густо посыпьте тертым сыром. Накройте крышкой и готовьте на среднем огне 7–10 минут, пока сыр не расплавится, а низ не подрумянится.

Ранее мы готовили мини-пиццы на дрожжевом тесте! Идеальная закуска для вечеринки или ужина.