Вкусная пицца на зеленом тесте: быстрый рецепт на сковороде! Это самое быстрое решение, когда хочется вкусной и сытной еды без долгой возни с тестом. Хрустящая основа, сочная начинка и расплавленный сыр — готовится всего за 10 минут и никогда не подводит.
Ингредиенты
- Укроп и петрушка свежая — 1 пучок
- Яйцо — 2 шт.
- Майонез — 4 ст. л.
- Сметана — 4 ст. л.
- Мука — 8 ст. л.
- Колбаса — 100 г
- Помидор — 1 шт.
- Сыр твердый — для посыпки
- Кетчуп — для смазывания
Приготовление
- Измельчите укроп и петрушку в блендере, добавьте яйца, сметану, майонез и муку, затем взбейте до гладкого однородного теста. Перелейте массу на сковороду с разогретым маслом, разровняйте.
- Сверху обильно смажьте кетчупом, выложите тонко нарезанные кружочки колбасы и помидора, а затем густо посыпьте тертым сыром. Накройте крышкой и готовьте на среднем огне 7–10 минут, пока сыр не расплавится, а низ не подрумянится.
