15 сентября 2025 в 13:00

Вкусная пицца на зеленом тесте: быстрый рецепт на сковороде!

Вкусная пицца на зеленом тесте: быстрый рецепт на сковороде! Это самое быстрое решение, когда хочется вкусной и сытной еды без долгой возни с тестом. Хрустящая основа, сочная начинка и расплавленный сыр — готовится всего за 10 минут и никогда не подводит.

Ингредиенты

  • Укроп и петрушка свежая — 1 пучок
  • Яйцо — 2 шт.
  • Майонез — 4 ст. л.
  • Сметана — 4 ст. л.
  • Мука — 8 ст. л.
  • Колбаса — 100 г
  • Помидор — 1 шт.
  • Сыр твердый — для посыпки
  • Кетчуп — для смазывания

Приготовление

  1. Измельчите укроп и петрушку в блендере, добавьте яйца, сметану, майонез и муку, затем взбейте до гладкого однородного теста. Перелейте массу на сковороду с разогретым маслом, разровняйте.
  2. Сверху обильно смажьте кетчупом, выложите тонко нарезанные кружочки колбасы и помидора, а затем густо посыпьте тертым сыром. Накройте крышкой и готовьте на среднем огне 7–10 минут, пока сыр не расплавится, а низ не подрумянится.

Ранее мы готовили мини-пиццы на дрожжевом тесте! Идеальная закуска для вечеринки или ужина.

