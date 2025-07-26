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26 июля 2025 в 11:51

Быстрые круассаны с вишневой начинкой! Готовое тесто — и нет проблем!

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Быстрые круассаны с вишнёвой начинкой — французский шик за полчаса! Эти ароматные круассаны доказывают, что для вкусной выпечки не нужно быть профессиональным пекарем. С готовым слоёным тестом и вишнёвым джемом вы создадите настоящий кулинарный шедевр, который оценят и домочадцы, и нежданные гости.

Возьмите 500 г готового слоёного теста, разморозьте при комнатной температуре. Раскатайте в прямоугольник толщиной 5 мм, нарежьте на длинные треугольники. На широкую часть каждого треугольника выложите по 1 ч. л. вишнёвого джема (потребуется около 200 г). Сверните круассаны, начиная с широкой части, и смажьте взбитым яйцом (1 шт.) для золотистой корочки.

Выпекайте на пергаменте при 200 °C 15–20 минут до румяного цвета. Пока круассаны горячие, можно посыпать их сахарной пудрой (2–3 ст. л.) для красоты. Для особого блеска сразу после духовки смажьте их сахарным сиропом (1 ст. л. сахара + 1 ст. л. воды, подогреть).

Секрет идеальных круассанов: не переборщите с начинкой — иначе вытечет при выпечке. Если используете свежую вишню (300 г), предварительно удалите косточки и смешайте с 1 ст. л. крахмала. Подавайте тёплыми — тогда слоёное тесто будет особенно хрустящим, а начинка нежной.

Эти круассаны хороши и сами по себе, и с утренним кофе.

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вишня
десерты
рецепты
Мария Левицкая
М. Левицкая
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