Быстропицца к завтраку: вкуснятина за 10 минут, и даже не нужна духовка

Быстропицца к завтраку: вкуснятина за 10 минут, и даже не нужна духовка

Быстрая пицца на сковороде — отличное решение для вкусного завтрака или перекуса. Она готовится всего за 10 минут и не требует духовки. Нежное тесто на сметане, ароматная начинка и расплавленный сыр делают это блюдо по-настоящему аппетитным.

Ингредиенты:

сметана 15–20% — 5 ст. л.;

яйцо — 1 шт.;

мука — 5 ст. л.;

соль — щепотка;

кетчуп — 2 ст. л.;

майонез — 1 ст. л.;

болгарский перец — 0,5 шт.;

маслины — 5–7 шт.;

помидоры — 1 шт.;

колбаса — 50 г;

сыр — 70 г.

Приготовление:

Смешайте сметану, яйцо, муку и соль до однородного теста. Вылейте тесто на разогретую сковороду, разровняйте. Смажьте смесью кетчупа и майонеза. Выложите начинку: нарезанные перец, помидоры, колбасу и маслины. Посыпьте тертым сыром, накройте крышкой. Готовьте на среднем огне 7–10 минут до расплавления сыра.

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