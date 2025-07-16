Быстропицца к завтраку: вкуснятина за 10 минут, и даже не нужна духовка

Быстрая пицца на сковороде — отличное решение для вкусного завтрака или перекуса. Она готовится всего за 10 минут и не требует духовки. Нежное тесто на сметане, ароматная начинка и расплавленный сыр делают это блюдо по-настоящему аппетитным.
Ингредиенты:
- сметана 15–20% — 5 ст. л.;
- яйцо — 1 шт.;
- мука — 5 ст. л.;
- соль — щепотка;
- кетчуп — 2 ст. л.;
- майонез — 1 ст. л.;
- болгарский перец — 0,5 шт.;
- маслины — 5–7 шт.;
- помидоры — 1 шт.;
- колбаса — 50 г;
- сыр — 70 г.
Приготовление:
- Смешайте сметану, яйцо, муку и соль до однородного теста.
- Вылейте тесто на разогретую сковороду, разровняйте.
- Смажьте смесью кетчупа и майонеза.
- Выложите начинку: нарезанные перец, помидоры, колбасу и маслины.
- Посыпьте тертым сыром, накройте крышкой.
- Готовьте на среднем огне 7–10 минут до расплавления сыра.
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