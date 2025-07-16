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16 июля 2025 в 14:45

Быстропицца к завтраку: вкуснятина за 10 минут, и даже не нужна духовка

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Быстрая пицца на сковороде — отличное решение для вкусного завтрака или перекуса. Она готовится всего за 10 минут и не требует духовки. Нежное тесто на сметане, ароматная начинка и расплавленный сыр делают это блюдо по-настоящему аппетитным.

Ингредиенты:

  • сметана 15–20% — 5 ст. л.;
  • яйцо — 1 шт.;
  • мука — 5 ст. л.;
  • соль — щепотка;
  • кетчуп — 2 ст. л.;
  • майонез — 1 ст. л.;
  • болгарский перец — 0,5 шт.;
  • маслины — 5–7 шт.;
  • помидоры — 1 шт.;
  • колбаса — 50 г;
  • сыр — 70 г.

Приготовление:

  1. Смешайте сметану, яйцо, муку и соль до однородного теста.
  2. Вылейте тесто на разогретую сковороду, разровняйте.
  3. Смажьте смесью кетчупа и майонеза.
  4. Выложите начинку: нарезанные перец, помидоры, колбасу и маслины.
  5. Посыпьте тертым сыром, накройте крышкой.
  6. Готовьте на среднем огне 7–10 минут до расплавления сыра.

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сыры
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
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