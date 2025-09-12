Празднование Дня города в Москве
12 сентября 2025 в 17:00

Будет цвести все лето и превратит сад в тропики! Красивый многолетник с желто-красными цветами

Она будет цвести все лето и превратит сад в тропики! Красивый многолетник с желто-красными цветами! Книфофия ягодная — растение, которое поражает необычными формами и яркой палитрой цветов. Высотой до одного метра, с мечевидными серо-зелёными листьями длиной до 50 см, это растение создаёт визуальный эффект, будто природа позаимствовала его у далёких экзотических земель.

Что делает книфофию особенной:

  • Двухцветные колосовидные соцветия длиной до 25 см — сверху насыщенно-розовые, снизу ярко-жёлтые, создавая уникальный градиент.
  • Длительное цветение — с середины лета книфофия радует глаз 50–60 дней подряд.
  • Эффектный декоративный акцент — идеально подходит для гравийных садов, прибрежных композиций, миксбордеров, а также для срезки в букеты.

Секреты успешного выращивания:

  • Всходы появляются через 17–20 дней после посева семян.
  • Цветение наступает на 2–3 год после посадки.
  • Предпочитает солнечные участки и слабокислую дренированную почву.
  • Для зимы листья связывают и укрывают лапником.
  • Весной рекомендуется подкормка калийными удобрениями для лучшего цветения.

Книфофия сохраняет декоративность весь сезон, превращая обычный цветник в настоящий тропический уголок. С правильным уходом она станет жемчужиной вашего сада и не оставит равнодушными ни садоводов, ни гостей.

Ранее мы рассказывали про кустарник с ажурной листвой. Воздушный акцент для сада!

