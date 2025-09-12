Празднование Дня города в Москве
12 сентября 2025 в 14:27

Удвоить урожай яблок легко: вот секрет опытных садоводов

Собрать урожай яблок быстрее и эффективнее можно, если знать несколько простых секретов. Они не требуют дорогих удобрений и сложных инструментов, а результат приятно удивляет. Секреты помогают увеличить количество плодов почти в два раза.

Чтобы яблоки росли крупными и сочными, важно правильно формировать крону дерева. Обрезка старых и слабых веток улучшает освещение и вентиляцию, что стимулирует рост новых побегов. Использование мульчи из перегноя или опилок сохраняет влагу и питательные вещества в почве. Подкормки лучше делать комплексными — азот в начале сезона, фосфор и калий ближе к цветению. Регулярный полив в засушливые периоды помогает плодам расти равномерными и сладкими. Сбор урожая стоит начинать с ранних сортов, чтобы деревья не перегружались, а поздние оставить для постепенного снятия плодов.

Ранее сообщалось о том, как подготовить грунт к высадке огурцов и помидоров. Эти советы помогут вам создать идеальные условия для роста растений.

