«Будем молиться за Сашу»: друг Прилепина о теракте Журналист Колобродов призвал молиться за упокой души погибшего водителя Прилепина

Фото: Roman Denisov/Global Look Press

Захар Прилепин

Покушение на Захара Прилепина является террористическим актом СБУ, заявил NEWS.ru друг писателя российский журналист Алексей Колобродов. По его словам, в последнее время целью СБУ являются интеллектуалы, занимающие патриотическую позицию.

Это террористический акт, классика жанра уже. Явно почерк СБУ, и именно закономерно, что бьют по патриотическим интеллектуалам. Будем молиться за Сашу — его водителя. Он родом из Донбасса, с Захаром был с 2014–2015 года, — заявил Колобродов.

Автомобиль Захара Прилепина Audi Q7 взорвали на трассе в Нижегородской области. В результате водитель скончался на месте, Прилепин получил серьезное ранение ног. По разной информации, взрывное устройство находилось под капотом автомобиля или было прикреплено к днищу. Под машиной образовалась воронка диаметром около 1,5 метра и 0,7 метра глубиной.

По данным РБК, писатель находится в сознании и ранен в ноги, его отправили в ближайшую больницу. Прилепин возвращался в Москву с территории новых регионов, рассказал источник. Машина взорвалась после того, как он остановился поесть в Нижегородской области, а затем продолжил движение.