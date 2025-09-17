Празднование Дня города в Москве
17 сентября 2025 в 17:29

Бросьте семена под зиму — и забудьте. Синие свечи вспыхнут уже в мае — многолетник без капризов

Аконит — загадочный рыцарь осеннего сада! Его величественные фиолетово-синие соцветия, похожие на шлемы древних воинов, возвышаются на стройных стеблях, добавляя саду таинственности и глубины. И пусть он известен своей ядовитостью, при грамотном обращении он станет одним из самых выносливых многолетников в вашем цветнике.

Я сею аконит под зиму, когда земля уже схвачена первыми заморозками. Выбираю место с плодородной, хорошо дренированной почвой — он не любит песок и заболоченность. Глубина заделки семян — около 1,5-2 см. Присыпаю землёй, слегка уплотняю и забываю до весны. Холодная стратификация — обязательное условие для пробуждения семян. Весной аконит всходит дружными ростками, уже закалёнными и готовыми к любым испытаниям. Он невероятно вынослив: зимует без укрытия, выдерживает морозы до -35°C, растёт в полутени и не боится ветров. С годами кусты набирают мощь, а цветение становится всё пышнее.

Ранее сообщалось о многолетнике, который стоит посеять под зиму. Уже в апреле ваш сад озарится нежными белыми, розовыми, сиреневыми или алыми вспышками — в зависимости от выбранного сорта.

многолетники
садоводы
дачники
цветы
Мария Левицкая
М. Левицкая
