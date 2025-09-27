Бросила все в кастрюлю и забыла. Через полчаса — вкуснейший обед. Ароматная солянка с сосисками

Когда нужно накормить семью сытным и вкусным обедом без долгой готовки, я всегда вспоминаю про солянку с сосисками. Это блюдо — настоящая палочка-выручалочка! Оно сочетает в себе сытность первого блюда и насыщенный вкус тушеных овощей. А главное — готовится из самых простых продуктов, которые почти всегда есть под рукой. Аромат тмина и томатов, который наполняет кухню во время приготовления, создает такую атмосферу уюта, что домашние сами бегут накрывать на стол.

Для солянки нам понадобится: полкочана капусты (около 500 г), 4-5 сосисок, 1 луковица, 1 морковь, 2 столовые ложки томатной пасты, лавровый лист, щепотка тмина, соль и перец по вкусу. Капусту шинкуем соломкой. Лук нарезаем кубиками, морковь трем на крупной терке. Сосиски режем кружочками.

В кастрюле с толстым дном разогреваем немного растительного масла. Обжариваем лук до прозрачности, добавляем морковь и готовим еще 5 минут. Затем отправляем к овощам капусту. Тушим под крышкой на среднем огне, пока капуста не станет мягче, периодически помешивая. Это займет около 15–20 минут.

Добавляем томатную пасту, сосиски, лавровый лист и тмин. Солим и перчим по вкусу. Все хорошо перемешиваем и тушим еще 10 минут под крышкой. Если капуста покажется суховатой, можно влить немного воды или бульона. В самом конце пробуем на соль и специи, при необходимости добавляем еще. Даем солянке настояться под крышкой 10–15 минут перед подачей. Получается невероятно ароматно!

