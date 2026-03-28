28 марта 2026 в 14:00

Борщ больше не делаю. Готовлю картофельный суп по-немецки со сливками и колбасой — бархатистый и согревающий

Фото: D-NEWS.ru
Беру картофель, колбасу и сливки — и варю немецкий «мягкий» суп, который получается нежным, согревающим и таким сытным, что про голод можно забыть до самого вечера.

Получается обалденная вкуснятина: бархатистая текстура картофельного пюре, ароматная обжаренная колбаска, сливочная нотка и свежая зелень — все это превращается в наваристый, уютный суп, который хочется есть ложкой, не торопясь.

Для приготовления вам понадобится: 700 г картофеля, 1 луковица, 2 моркови, 300 мл сливок 10%, 2 лавровых листа, 5 горошин душистого перца, 1 чайная ложка соли, 2 зубчика чеснока, 2–3 веточки петрушки, 100–150 г краковской колбасы. Овощи очистите, залейте водой, добавьте соль, лавровый лист и перец, варите до готовности.

Готовую морковь выньте, бульон слейте в отдельную емкость, а картофель с луком разомните в пюре. Верните бульон к пюре, доведите до кипения, добавьте сливки, измельченный чеснок и рубленую петрушку. Морковь нарежьте кубиками и верните в суп. Колбасу очистите, нарежьте мелкими кусочками, обжарьте на сковороде до румяной корочки и добавьте в суп за 5 минут до готовности.

Подавайте горячим — этот суп согревает и насыщает, как настоящее немецкое угощение.

Проверено редакцией
Мария Левицкая
