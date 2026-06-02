Мой рецепт для тех, кто не любит выбрасывать остатки мяса, — результат вас удивит

Азиаты знают толк в экономии — у них в ход идут даже кости. Я повторил их трюк, и теперь это мое коронное блюдо для уютных вечеров.

Ингредиенты

Остатки запеченной утки, вода — 2,5 л, имбирь — 30 г, чеснок — 4 зубчика, шалот — 2 шт., чили — 1 шт., перец сладкий — 1 шт., капуста китайская — кочан, сок квашеной капусты — 50 мл, соевый соус — 2 ст. л., соль — по вкусу, перец черный — по вкусу, масло растительное — 2 ст. л., рис отварной — для подачи.

Как готовлю

Сначала я рублю остов утки на куски, заливаю холодной водой и варю бульон 30 минут после закипания. Тем временем в ступке толку имбирь, чеснок, шалот и чили в пасту — это дает взрывной аромат. Сладкий перец режу кубиками, китайскую капусту — полосками. Когда бульон готов, собираю с костей все мясо.

Теперь надо обжарить перец на масле, добавить пряную пасту и готовить пару минут, чтобы раскрылись вкусы. Затем вливаю бульон, кладу мясо и капусту, варю 10 минут. В конце вливаю сок квашеной капусты для кислинки и соевый соус. Подаю с горкой горячего риса.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Я не поверил своим глазам, когда из обычных обрезков утки получился суп, который по вкусу не уступает тому, что подают в азиатских бистро. Имбирь идеально «собрал» жир, и бульон стал кристально чистым, с благородным вкусом копчения от запеченной кожи. Личная находка: если заморозить порцию такого бульона, то в будний день достаточно добавить лапшу и зелень — и шикарный ужин готов за 5 минут.