22 февраля 2026 в 00:28

Больше никакого хлеба в котлетах, не в нем секрет мягкости и сочности: теперь жарю по-другому

Фото: D-NEWS.ru
Больше никакого хлеба в котлетах! Оказывается, не в нем секрет мягкости и сочности: теперь жарю по-другому, с добавлением тертого сырого картофеля — результат впечатляет.

Уникальность этого метода в том, что картофель работает как природный влагоудерживающий компонент: крахмал связывает мясные соки, не давая им вытекать при жарке, и при этом придает котлетам мягкую текстуру.

Для приготовления понадобится: 500 г смешанного фарша (свинина-говядина), 1 крупная сырая картофелина, 1 луковица, 1 яйцо, 2 зубчика чеснока, соль, черный перец, паприка по вкусу, растительное масло для жарки.

Рецепт: картофель и лук натрите на мелкой терке, чеснок выдавите через пресс. В глубокой миске соедините фарш, картофельно-луковую массу, яйцо, чеснок и специи. Тщательно вымешивайте фарш руками не менее 5–7 минут, пока он не станет однородным, гладким и немного липким — это насытит его воздухом и сделает текстуру котлет особенно нежной. Готовый фарш уберите в холодильник на 30 минут: за это время крахмал активируется, а вкусы объединятся. Сформируйте мокрыми руками котлеты среднего размера и обжарьте на среднем огне по 4–5 минут с каждой стороны до золотистой корочки. Затем убавьте огонь, накройте крышкой и доведите до готовности еще 5–7 минут.

Ранее стало известно, как приготовить запеченные отбивные из грудки в сырном кляре.

Если вы еще не жарили котлеты с творогом, то многое потеряли: вкуснейшие биточки из куриного филе
