Больше никаких плоских оладий: готовим пышные, как пончики, по простому рецепту

Больше никаких плоских оладий! Рассказываем, как приготовить пышные оладушки, как пончики. Следуйте этому простому рецепту, и они точно не осядут. Весь секрет в правильном тесте.

Рецепт: смешайте 250 г кефира, 1 яйцо, 2 ст. л. сахара и щепотку соли. Всыпьте 200 г просеянной муки, смешанной с 1 ч. л. соды (гасить не нужно). Замесите густое тесто. Главный трюк — дать ему постоять 15 минут. Затем жарьте на среднем огне в достаточном количестве хорошо разогретого масла, погружая тесто ложкой. Оладьи должны плавать в масле, как пончики. Обжаривайте до золотистой корочки с двух сторон.

Внутри они получатся воздушными, пористыми и абсолютно не маслянистыми, с нежным молочным вкусом и легкой сладостью, точно как у лучших пончиков. Подавайте их горячими со сметаной, вареньем или сгущенкой для настоящего наслаждения.

