Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
12 октября 2025 в 16:48

Больше никаких плоских оладий: готовим пышные, как пончики, по простому рецепту

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Больше никаких плоских оладий! Рассказываем, как приготовить пышные оладушки, как пончики. Следуйте этому простому рецепту, и они точно не осядут. Весь секрет в правильном тесте.

Рецепт: смешайте 250 г кефира, 1 яйцо, 2 ст. л. сахара и щепотку соли. Всыпьте 200 г просеянной муки, смешанной с 1 ч. л. соды (гасить не нужно). Замесите густое тесто. Главный трюк — дать ему постоять 15 минут. Затем жарьте на среднем огне в достаточном количестве хорошо разогретого масла, погружая тесто ложкой. Оладьи должны плавать в масле, как пончики. Обжаривайте до золотистой корочки с двух сторон.

Внутри они получатся воздушными, пористыми и абсолютно не маслянистыми, с нежным молочным вкусом и легкой сладостью, точно как у лучших пончиков. Подавайте их горячими со сметаной, вареньем или сгущенкой для настоящего наслаждения.

Ранее стало известно, как приготовить яблочные драники с корицей: готовим без причуд — простой и быстрый рецепт.

Читайте также
Хашбраун из картошки: готовим драники по-американски без муки и яиц
Общество
Хашбраун из картошки: готовим драники по-американски без муки и яиц
Надоели скучные сырники? Готовим по-новому с морковью в духовке — очень вкусно
Общество
Надоели скучные сырники? Готовим по-новому с морковью в духовке — очень вкусно
Пышки с яйцом и зеленым луком — вкусные хрустящие булочки! Идеально к супу и просто так
Общество
Пышки с яйцом и зеленым луком — вкусные хрустящие булочки! Идеально к супу и просто так
Американская солянка гамбо — сытная и очень вкусная. После этого супчика не захотите другой — гарантирую!
Общество
Американская солянка гамбо — сытная и очень вкусная. После этого супчика не захотите другой — гарантирую!
Творожные оладушки со сметаной, медом или сахарной пудрой: простой рецепт на завтрак
Общество
Творожные оладушки со сметаной, медом или сахарной пудрой: простой рецепт на завтрак
оладьи
рецепты
панкейки
завтраки
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Белый дом рассказал, когда освободят израильских заложников в Газе
Безнадега ВСУ и брошенные на смерть солдаты: новости СВО на вечер 12 октября
Стало известно, с какого возраста начинается биологическое старение
Путин в шутку рассказал, как его морили голодом в Таджикистане
Обнародовано видео с Путиным и Алиевым после переговоров
Зеленский и Трамп провели второй телефонный разговор за два дня
Врач объяснила, что делать метеозависимым во время магнитных бурь
Детей Пугачевой и Галкина лишат гражданства России? Что известно, причины
Эстония начала борьбу против российского «Саатсеского сапога»
В Курской области перекрыли трассу из-за атак ВСУ
Россиянка потеряла кисть при ударе дрона ВСУ по машине
Двоих детей зажало в сплющенном авто в ДТП
Посмертная маска Высоцкого выставлена на аукцион за €100 тысяч
Биржа труда Нижнего Новгорода: подробная инструкция по поиску работы
В Киеве мужчина открыл огонь по посетителям бара
В РАН рассказали о последствиях солнечной активности для техники в космосе
Долг блогера Портнягина перед налоговой растет еженедельно
Тимошенко намекнула, что урегулирование на Украине «не за горами»
Песков раскрыл подробности встречи Алиева с Путиным
«Могут быть недовольные»: военэксперт о штрафных ротах из офицеров ВСУ
Дальше
Самое популярное
Белорусская смаженка с картошкой и сыром. Вкусно на ужин и перекус — макаем в сметану и сохраняем рецепт
Общество

Белорусская смаженка с картошкой и сыром. Вкусно на ужин и перекус — макаем в сметану и сохраняем рецепт

Готовим самую вкусную картошку! Рецепт по-деревенски в духовке
Семья и жизнь

Готовим самую вкусную картошку! Рецепт по-деревенски в духовке

Прорыв ВС РФ и Украина на грани коллапса: новости СВО к вечеру 10 октября
Россия

Прорыв ВС РФ и Украина на грани коллапса: новости СВО к вечеру 10 октября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.