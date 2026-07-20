Болгарские перцы зимой не покупаю, летом мариную «Ласточку»: подходит для фарширования

Зимой не трачу деньги на болгарские перцы, поскольку летом всегда делаю заготовку из перцев «Ласточка» специально для фаршировки. Перцы остаются целыми, упругими, хорошо держат форму.

Для 3 кг перца возьмите 1,5 л воды, 100 мл 9% уксуса, 2 ст. л. соли, 4 ст. л. сахара. У перцев удалите плодоножку и семена, опустите подготовленные плоды в кипящую воду порциями по 3–4 штуки и варите ровно 5 минут. Уложите перцы в банки, а в воду, где они варились, добавьте уксус, соль и сахар, доведите до кипения. Залейте этим рассолом банки с перцами до верха, закатайте прокипяченными крышками, переверните, укутайте в одеяло и оставьте до полного остывания.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Дарья Иванова уже попробовала заготовить перцы таким образом. Оказалось, это отличная альтернатива заморозке, которая вдобавок экономит место в холодильнике и придает аромат блюду. Совет: для фаршировки выбирайте перцы одного калибра, чтобы они равномерно бланшировались.

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