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20 июля 2026 в 05:00

Пока идет перец «Ласточка», катаю вкусняшку на зиму: без стерилизации, этому рецепту десятки лет

Фото: D-NEWS.ru
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Маринованный перец «Ласточка» по этому рецепту готовится без стерилизации и хлопот, а получается настолько вкусным, что напоминает свежий овощ с грядки, сочный, с ярким чесночно-травяным ароматом — идеальная закуска к мясу, картошке или просто на хлеб.

Ингредиенты: 5 кг сладкого перца, 500 мл подсолнечного масла, 380 мл 6% уксуса, 300 мл воды, 70 г соли, 100 г сахара, перец горошком, чеснок и петрушка по вкусу. Перец очистите от хвостиков и семян, промойте, разрежьте на 2–3 части. В кастрюлю налейте масло, воду, уксус, добавьте соль и сахар, доведите до кипения, затем партиями опускайте перец в маринад, варите ровно 5 минут после закипания. Нарежьте зелень и чеснок, плотно уложите перец в банки, чередуя с горошком, зеленью и чесноком, залейте оставшимся кипящим маринадом, закрутите крышки, переверните, укутайте в одеяло и оставьте до полного остывания.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Дарья Иванова уже неоднократно мариновала перец по этому старинному рецепту. Несмотря на отсутствие стерилизации, эти банки хранятся всю зиму. Совет: чтобы перец сохранил упругость, не переваривайте его — ровно 5 минут, и вынимайте сразу.

Ранее стало известно, как замариновать бочковые огурцы на зиму без уксуса.

Проверено редакцией
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