Более трети опрошенных «Одноклассниками» россиян знакомятся в соцсетях

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«Одноклассники» провели социологический опрос среди пользователей Рунета ко Дню семьи, любви и верности и выяснили, что 41% респондентов знакомятся в будущими партнерами через социальные сети. Вместе с этим 39% опрошенных россиян признались, что никогда не знакомились подобным образом, сообщает пресс-служба социальной сети.

При этом 15% участников опроса отметили, что уже нашли себе постоянного партнера для романтических отношений при помощи социальных сетей. Еще примерно треть (31%) считает, что соцсети являются отличным инструментом для поиска второй половинки, однако ровно такое же количество россиян убеждены, что в интернете нельзя найти партнера для построения по-настоящему крепкой семьи.

69% пользователей Рунета рассказали, что на данный момент состоят в отношениях. При этом более половины (51%) респондентов полагают, что День семьи, любви и верности — отличный повод напомнить второй половине о своих чувствах, 42% рассказали, что не отмечают этот праздник, а 7% никогда не слышали о нем, — говорится в отчетах исследования.

Фото: Пресс-служба Одноклассников

Ранее группа депутатов Госдумы внесла на рассмотрение новый законопроект, который предлагает сделать выходным День семьи, любви и верности, празднуемый 8 июля. Отмечается, что дополнительный выходной день позволит россиянам провести время с родными и близкими, что «поспособствует укреплению семей».