Более трети депутатов Госдумы переболели коронавирусом

https://static.news.ru/photo/8a4b6824-80c1-11eb-b62e-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

К настоящему времени COVID-19 переболели свыше одной трети депутатов Госдумы и пятая часть парламентариев привились от коронавируса. Об этом рассказал председатель нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин.

У нас переболело 35% депутатского корпуса, 22% депутатов сделали прививки, — цитирует его ТАСС.

Спикер отметил, что вакцинация является делом добровольным. Однако коронавирус очень коварен, им можно переболеть легко, но следует задуматься о последствиях.

В России за последние сутки выявлено 9,4 тысячи случаев заражения коронавирусом. Из больниц по выздоровлении выписаны 9,9 тысячи пациентов. Жертвами инфекции стали 336 человек. За всё время пандемии в стране заболели более 4,3 млн человек. Из них выздоровели около 4 млн и скончались 89,8 тысячи человек.

В Госдуме из-за COVID-19 скончались три депутата — Николай Антошкин (ЕР), Валентин Шурчанов и Ваха Агаев (оба КПРФ).

Ранее NEWS.ru писал, что от коронавируса привился лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский. Политик предложил номинировать на Нобелевскую премию по медицине создателей российской вакцины от COVID-19 «Спутник V», а также наградить их государственной премией.