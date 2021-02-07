Жириновский предложил номинировать на Нобелевскую премию создателей вакцины

https://static.news.ru/photo/cb044a28-696c-11eb-b9e7-96000091f725_660.jpg Фото: sputnikvaccine.com

С инициативой наградить разработчиков российской вакцины от коронавируса «Спутник V» государственной премией, а также номинировать на Нобелевскую премию по медицине выступил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

По его мнению, создание вакцины «Спутник V» — эпохальное событие.

Предлагаю наградить создателей вакцины Государственной премией 12 июня в Кремле. Также номинировать на Нобелевскую премию в области медицины, — сообщил он в Twitter.

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Ранее лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине австралийский вирусолог Питер Доэрти высоко оценил российский препарат «Спутник V». По его мнению, для создателей вакцины не станут проблемой даже новые штаммы коронавируса. Доэрти считает прививку «очень обнадёживающей», так как её эффективность — более 90%.

Он отметил, что сейчас вирус находится в процессе трансформации, а это значит, что вакцину, возможно, придётся подправить, «но это не будет сложно». Вирусолог обратил внимание на схожесть подходов создания российского препарата и вакцин фармкомпаний Janssen и AstraZeneca.

Западные страны были по-настоящему поражены вакциной от коронавируса «Спутник V», созданной в России, писал ранее NEWS.ru. Журналист Жак Шустер в своей статье для немецкого издания Welt сравнил выпуск препарата с первым запуском в космос искусственного спутника Земли. По его мнению, с 1957 года, когда это произошло, русские ничем особо не могли похвастаться на научно-техническом поприще.