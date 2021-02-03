Нобелевский лауреат высоко оценил российскую вакцину «Спутник V»

https://static.news.ru/photo/79a84594-62dc-11eb-af41-fa163e074e61_660.jpg Фото: sputnikvaccine.com

Лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине, австралийский вирусолог Питер Доэрти высоко оценил российский препарат «Спутник V». По его мнению, для создателей вакцины не станут проблемой даже новые штаммы-мутанты коронавируса.

Как пишет ТАСС, Доэрти считает прививку «очень обнадёживающей», так как ее эффективность более 90%.

Выглядит великолепно, и к тому же Россия имеет долгую историю разработки хороших вакцин. Стратегия использования двух аденовирусных векторов имеет смысл, и она, как я понимаю, использована в «Спутнике», — поделился учёный своими наблюдениями.

Он отметил, что сейчас вирус находится в процессе трансформации, а это значит, что вакцину возможно придётся подправить, «но это не будет сложно».

Вирусолог обратил внимание на схожесть подходов создания российского препарата и вакцин фармкомпаний Janssen и AstraZeneca.

Западные страны были по-настоящему поражены вакциной от коронавируса «Спутник V», созданной в России, писал ранее NEWS.ru. Журналист Жак Шустер в своей статье для немецкого издания Welt сравнил выпуск препарата с первым запуском в космос искусственного спутника Земли. По его мнению, с 1957 года, когда это произошло, русские ничем особо не могли похвастаться на научно-техническом поприще.