Welt: Запад был удивлён российской вакциной

https://static.news.ru/photo/005696dc-6692-11eb-a1c3-96000091f725_660.jpg Фото: sputnikvaccine.com

Западные страны были по-настоящему поражены вакциной от коронавируса «Спутник V», созданной в России.

Журналист Жак Шустер в своей статье для немецкого издания Welt сравнил выпуск препарата с первым запуском в космос искусственного спутника Земли. По его мнению, с 1957 года, когда это произошло, русские ничем особо не могли похвастаться на научно-техническом поприще.

С тех пор Россия почти ничем не могла удивить Запад с технической точки зрения. Лишь вакцина против коронавируса, которая рано поступила на рынок, показала: Россия, пожалуй, больше, чем «Верхняя Вольта с ракетами» (высказывание Гельмута Шмидта об СССР — прим. ред.), — написал немецкий обозреватель.

Он отметил, что запуск спутника много лет назад напугал европейцев и американцев. Теперь же запад удивлён. Шустер напомнил, что авторитетное научное издание Lancet сообщило об очень высокой эффективности «Спутника V», что оправдывает решение российского правительства начать использовать препарат до обнародования окончательных данных о нём.

В ближайшие три месяца большая часть россиян (49%) планирует сделать прививку от коронавируса, 2% уже прошли вакцинацию, писал ранее NEWS.ru. Большая часть россиян уже задумалась о том, куда поедет, как только ограничительные меры будут отменены. 59% респондентов хотят на море, 7% — не против погулять по улицам других городов, столько же участников опроса предпочли горнолыжный туризм, 8% — хотят в деревню к родным.