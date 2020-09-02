Жириновский привился от коронавируса вакциной «Спутник V»

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В московском оперативном штабе по борьбе с COVID-19 сообщили, что за последние сутки ещё 12 пациентов скончались. У всех был положительный тест на коронавирусную инфекцию.

В Москве скончались 12 пациентов, у всех был подтверждён диагноз "пневмония" и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию, — говорится в сообщении штаба. Общее число смертей достигло 4844. За...