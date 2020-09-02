Жириновский привился от коронавируса вакциной «Спутник V»

https://static.news.ru/photo/19ccf05a-ecb4-11ea-8933-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский сделал прививку от коронавируса разработанной Центром им. Гамалеи Минздрава России вакциной.
Владимир Жириновский одним из первых в мире сделал прививку с вакциной от коронавируса. Лидер ЛДПР стал добровольным участником больших пострегистрационных клинических исследований первой в мире вакцины от коронавируса «Спутник V», — цитирует РИА Новости сообщение пресс-службы ЛДПР.
На данном этапе вакцину получат ещё 40 тысяч российских граждан. Так как вакцинация проводится в два этапа, второй раз укол Жириновский получит в конце сентября и ещё полгода будет находиться под медицинским наблюдением.
Вакцина «Спутник V» зарегистрирована 11 августа. Помимо центра им. Гамалеи производить вакцину будет зеленоградский фармацевтический завод «Биннофарм».
Как писал NEWS.ru ранее, Россия пока не будет поставлять живую вакцину от коронавируса «Спутник V» за рубеж, но передаст технологию её производства, сообщил директор Института Гамалеи Александр Гинцбург. По его словам, российские учёные ориентированы на то, чтобы обеспечить потребности страны. Россия сможет поставлять вакцину за границу, когда обеспечит себя.