Более половины заключённых в России не хотели бы жить на свободе

https://static.news.ru/photo/5f740154-0292-11eb-97dc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Большинство заключённых в России считают, что жизнь на воле хуже или ничем не отличается от жизни в колонии, свидетельствуют данные опроса НИИ МВД, которые привёл священнослужитель и правозащитник Григорий Михнов-Войтенко.

В своём блоге Михнов-Войтенко написал, что НИИ МВД публиковал такую статистику «пару лет назад», обзор у ведомства получился достаточно качественным, однако одно из исследований просто поражает своими результатами, сообщают «Новые Известия».

Речь идёт об опросе для заключённых колоний и тюрем на тему «Оценка осуждёнными жизни на свободе и в местах лишения свободы». Согласно данным, которые привёл Михнов-Войтенко, жизнь на свободе предпочли бы 48,6% осуждённых. 27,5% не видят никакой разницы, а 21,7% полагают, что жизнь на свободе хуже, чем в заключении. Наконец, 2,2% уверены, что «плохо и там и там».

Таким образом, 51,4%, то есть большинство заключённых, предпочли бы не жить на свободе или же не считают, что там им было бы лучше.

Издание также привело комментарии читателей, которых вовсе не удивили данные опроса. В одном из комментариев читатель рассказала, что была удивлена более ранними данными по опросам заключённых, которые свидетельствовали о том, что около четверти рецидивистов совершенно спокойно относятся к повторному заключению.

Другой читатель отметил, что рецидивисты «не умеют» жить на воле, тем более что им трудно устроиться на работу и адаптироваться к жизни в обществе.

Как сообщал NEWS.ru, осуждённые в России нередко попадаются на том, что участвуют во всевозможных схемах мошенничества. Так, в июле 2020 года полицейские установили мошенников, отбывающих наказание в колонии, которые похищали деньги у родителей больных детей под видом благотворительности.

Тем не менее осуждённые часто привлекаются и к полезным занятиям. В апреле отбывающие наказание в челябинских колониях занялись изготовлением многоразовых масок для защиты от коронавируса.