Более 7 млн младшеклассников в России получают бесплатное горячее питание

https://static.news.ru/photo/3b9da5f8-9c63-11eb-87a3-96000091f725_660.jpg Фото: Creativ Studio Heinemann/imageBROKER.com/Global Look press

Бесплатным горячим питанием обеспечены более 7 млн школьников младших классов. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин во время посещения президентом Владимиром Путиным Координационного центра правительства.

Мы увидели, что не все школы соответствовали требованиям Роспотребнадзора для того, чтобы получить федеральную субсидию. Стали разбираться здесь, в координационном центре, — заявил премьер-министр.

Мишустин пояснил, что по действующим ранее правилам субъект РФ не получал федеральные дотации в том случае, если даже одна школа не соответствовала необходимым требованиям. Когда проблема была решена, то более 1,5 млн школьников из 27 регионов России стали получать бесплатное питание.

А всего более 7 млн младшеклассников по всей стране теперь обеспечены горячим питанием, — цитирует Мишустина ТАСС.

Путин поручил сделать горячее питание бесплатным для младшеклассников в январе 2020 года в ходе послания Федеральному собранию. После 1 сентября 2023 года эта норма должна действовать во всех школах России.

Как писал NEWS.ru, президент РФ Владимир Путин заявил, что все школы России к сентябрю 2021 года должны решить проблемы с организацией горячего питания для учащихся. Он добавил, что родительские комитеты должны получить возможность контроля за качеством горячего питания.