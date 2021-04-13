Путин надеется, что школы решат проблемы с организацией горячего питания

https://static.news.ru/photo/7764d486-9c5d-11eb-922c-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Все школы России к сентябрю 2021 года должны решить проблемы с организацией горячего питания для учащихся. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

По словам президента, до сих пор во многих регионах есть большие претензии к тому, как система горячего питания в школах организована. В этой связи Роспотребнадзор проведёт дополнительное обследование школ.

Надеемся, что все школы страны к сентябрю 2021 года будут уже в строю и смогут осуществлять эту функцию, — цитирует Путина ТАСС.

При этом он добавил, что родительские комитеты должны получить возможность контроля за качеством горячего питания в школах. Путин отметил, что сейчас родительские комитеты очень часто не допускаются до проверок качества горячего питания, «совершенно непонятно почему».

Я понимаю, что нельзя с улицы в грязных галошах на кухню зайти, понятно, есть определённые санитарные требования, но <…> и это можно организовать должным образом, — резюмировал президент.

Ранее, как писал NEWS.ru, президент поручил до 1 сентября отчитаться о «создании инфраструктуры, необходимой для организации бесплатного здорового горячего питания» учеников младших классов. Большая часть школьников перейдёт на бесплатное питание с 1 сентября 2020 года, а в 2023 году переход завершится полностью. Бесплатные обеды стали одной из мер социальной поддержки, которые Путин предложил одновременно с изменениями в Конституцию РФ.