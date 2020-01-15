https://static.news.ru/photo/68ea8af8-3779-11ea-9a9a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию предложил предусмотреть ежемесячные выплаты на детей в возрасте от трёх до семи лет.

Выплаты будут предоставляться семьям, доходы которых составляют не более одного прожиточного минимума на человека. По словам главы государства, первоначально их размер будет составлять половину прожиточного минимума – 5,5 тысячи рублей. В 2021 году выплаты могут вырасти в два раза, до 11 тысяч рублей.

Для получения выплаты семьям будет достаточно подать соответствующее заявление с указанием своего официального дохода. Путин подчеркнул, что процедура оформления выплат должна быть максимально простой и удобной для граждан.

Свою инициативу глава государства объяснил тем, что сегодня после достижения ребёнком трёхлетнего возраста выплаты семьям с низкими доходами на детей прекращаются. В результате они рискуют попасть в сложную финансовую ситуацию, чего допустить нельзя.

Президент поручил кабмину оперативно внести изменения в бюджет с учётом выплат уже с 1 января 2020 года.

NEWS.ru ведёт онлайн-трансляцию послания Владимира Путина.