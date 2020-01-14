Президент России Владимир Путин выступит с посланием Федеральному собранию. Мероприятие начнётся 15 января в 12.00 в Центральном выставочном зале «Манеж».

8:50 На оглашение послания приглашены около 1300 человек. Среди них — члены Совета Федерации, депутаты Госдумы, губернаторский корпус, председатели заксобраний субъектов, общественные деятели. Освещать мероприятие будут около 900 сотрудников СМИ, в том числе иностранных.

9:10 Главной интригой нынешнего послания может стать вопрос внесения изменений в конституцию страны. Фактически он станет продолжением разговора, который Владимир Путин начал еще в декабре 2019 года, когда он впервые упомянул о том, что в Основной закон России могут быть внесены корректировки. Речь идёт о положении об ограничении полномочий президента двумя сроками.

9:30 В связи с посланием президента РФ Федеральному собранию Госдума перенесет пленарное заседание, намеченное на 15 января.

9:50 По времени президентское послание должно занять около часа — столько времени отвели на его трансляцию федеральные телеканалы, где послание можно смотреть онлайн.