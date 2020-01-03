https://static.news.ru/photo/1081c8aa-2ee0-11ea-97a3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент Владимир Путин в работе над посланием Федеральному собранию особое внимание уделяет проблематике повышения уровня доходов граждан страны. Об этом сообщил сам глава государства.

По его словам, речь идёт о необходимости преодоления застоя в сфере финансового благополучия россиян, а также о снижении количества людей, «живущих на уровне минимального размера оплаты труда, с преодолением бедности».

Нас беспокоит, меня очень беспокоит то, что произошла стагнация в реальных доходах населения, — приводит слова Путина ТАСС.

Глава государства не стал более подробно раскрывать содержание документа, сославшись на то, что тот пока находится в проработке.

Послание президента Федеральному собранию — это регулярное выступление российского лидера, зафиксированное в конституции как его обязанность. В нём президент обозначает основные направления развития страны и ставит задачи перед правительством и парламентом.

В прошлый раз Путин выступал с посланием 20 февраля 2019 года. На этот раз, как писал NEWS.ru, глава государства намерен обратиться к Федеральному собранию 15 января.